Wer den Hahn aufdreht, bekommt in Deutschland sauberes Trinkwasser. Dafür, dass das auch in Frankenthal und Umgebung so bleibt, haben die Stadtwerke jetzt kräftig investiert. Seit Anfang April ist ein neu gebohrter Trinkwasserbrunnen in Betrieb – auch dank der Arbeit schwäbischer Fachleute.

Mit tonnenschwerem Gerät ist die Firma Abt aus dem schwäbischen Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) vergangenen Sommer in Frankenthal angerückt. Ganz in der Nähe des Wasserwerks