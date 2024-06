In Frankenthal kündigt sich ein deutlicher Machtwechsel an. Die Freie Wählergruppe (FWG) könnte nach der OB-Wahl auch die Stadtratswahl klar für sich entscheiden. Die AfD, bislang wie die FWG mit drei Sitzen im Rat, wäre nach dem vorläufigen Ergebnis zweitstärkste Kraft – noch vor der CDU. Das ist um 23.30 Uhr das Zwischenergebnis der Listenstimmen aus 51 der 55 Bezirke. Zu diesem Zeitpunkt liegt die FWG bei 43,6 Prozent, die AfD kommt auf 19 Prozent, dahinter CDU (16,6), SPD (10,8), Grüne (5,8), FDP (2,1) und Liste Zukunft (2,1). Die fehlenden vier Listenbezirke werden ebenso wie die Personenstimmen in allen 55 Wahlgebieten am Montag ausgewertet. Ein vorläufiges amtliches Endergebnis könnte dann im Laufe des Nachmittags vorliegen.

Erste Stimmen und Stimmungen vom Wahlabend lesen Sie hier.