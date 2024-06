Die politischen Machtverhältnisse in Frankenthal dürften im neuen Stadtrat deutlich anders verteilt sein: Mit dem Rückenwind aus der OB-Wahl erreichen die Freien Wähler massive Zugewinne und könnten bei über 40 Prozent landen. Die AfD, die 2019 zum ersten Mal angetreten ist, könnte ihr Ergebnis von zuletzt 9,6 Prozent am Ende verdoppeln.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter