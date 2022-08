Die Hitze und ihre Folgen: Unter der extremen Trockenheit leiden nicht zuletzt auch Bäume und Gehölze. Die Gewächse intensiver als bisher zu bewässern, ist aber aus Sicht der Stadt nicht machbar. Sie setzt auf die Hilfe der Bürger.

„Die Dramatik ist offensichtlich“, begründete Alis Hoppenrath die Anfrage der SPD-Fraktion im Planungs- und Umweltausschuss, ob die Stadt angesichts der Dürre einen Notdienstplan habe, wie ihn Kommunen andernorts angesichts der anhaltend hohen Temperaturen und wegen des ausbleibenden Niederschlags schon praktizierten.

Die für einige Mitglieder des Gremiums enttäuschende Antwort von Verwaltungsseite: Nein, einen solchen Plan gibt es nicht. Etwa 410 junge Bäume in der Anwuchsphase würden von einer damit beauftragten Firma wöchentlich mit 80 Liter Wasser versorgt, berichtete Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) dem Ausschuss. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) kümmere sich um die mit Wechselflor bepflanzten Flächen beispielsweise am Rathaus und an den Stadttoren.

Knöppel: Hilfe von Feuerwehr nicht umsetzbar

Diese Aktivitäten auszuweiten, wie von Hoppenrath gefordert, ist nach Knöppels Darstellung nicht möglich: Dem EWF müssten beispielsweise mehr Fahrzeuge und mehr Personal zur Verfügung stehen. Der Auftrag an die Firma sei ad hoc ohne erhebliche Mehrkosten nicht aufzustocken. „Es wird gemacht, was geht“, betonte der Bürgermeister. Als nicht umsetzbar wehrte er den Vorschlag ab, stattdessen die Feuerwehr an der Bewässerung zu beteiligen.

Das wiederum weckte großes Unverständnis bei Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste): „Wir haben hier eine Naturkatastrophe. Das kann man nicht so geschäftsmäßig abarbeiten“, kritisierte er. Martin Schuff (CDU) schlug vor, „intensiver an die Bürger heranzutreten“ und den vom EWF Anfang August veröffentlichten Appell, Bäumen an der Straße Wasser zu geben, noch einmal zu erneuern.