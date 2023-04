Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über ein weiteres Förderprogramm des Bundes schafft die Stadt für ihre Schulen weitere Luftreiniger und auch Messgeräte an, die den Kohlendioxidgehalt in Klassenräumen an. Hintergrund ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Infektionen mit dem Coronavirus.

Bei der letzten Zuschussrunde im vergangenen Winter hat das Geld aus Berlin für etwa 16 Luftreinigungsgeräte gereicht, die unter anderem in der Berufsbildenden Schule und der Grundschule