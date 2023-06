In der Gemeinde St. Cyriakus in Eppstein findet am Sonntag, 11. Juni, 10 Uhr, der Fronleichnamsgottesdienst mit anschließender Prozession statt. Zwischen der Kirche und dem Friedhof wird der erste Altar aufgebaut, für dessen Ausschmückung mehrere Kommunionkinder zusammen mit ihren Katechetinnen einen Blumenteppich gestalten. Hierfür werden jede Menge Blütenblätter benötigt. Sie können – nach Möglichkeit nach Farben sortiert – am Samstag, 10. Juni, zwischen 10 und 12 Uhr an der Kirche abgegeben werden. Auch frischer Rasenschnitt, der im gleichen Zeitraum am Eingang zum Friedhof deponiert werden kann, ist willkommen.