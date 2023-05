Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Spielbetrieb in der Squash-Regionalliga ist schon seit Monaten ausgesetzt. Der Landesverband Rheinland-Pfalz hat nun entschieden, die Runde ganz abzubrechen. Die beiden letzten Spieltage in der zweithöchsten deutschen Liga fallen aus. Gewertet wird die Saison nach dem aktuellen Tabellenstand. Der in Frankenthal beheimatete SC Rhein-Neckar, der gute Titelchancen hatte, beendet die Spielzeit als Vizemeister.

Frankenthal. Mitte Juni ist Markus Herrmann, der Kapitän des SC Rhein-Neckar, erstmals wieder im Freizeitzentrum Barth in Frankenthal zum Squash-Spielen gewesen. Alleine. Squash-Training mit mehr als einer