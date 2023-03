Wer in Frankenthaler Sporthallen trainiert, kann sich wieder auf angenehmere Bedingungen als zuletzt freuen: Der Stadtrat ist vergangene Woche dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, die Warmwasserversorgung in den Hallen wieder einzuschalten und die Raumtemperatur auf 18 bis 19 Grad einzustellen. Nachdem eine Gasmangellage vorerst nicht absehbar sei, halte er es für sinnvoll, „dieses Signal zu setzen“, sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Die seinerzeit unter dem Eindruck des Ukrainekriegs und einer möglichen Energiekrise beschlossenen Maßnahmen seien nun nicht mehr vermittelbar, so der OB. Im Schnitt sei knapp ein Viertel des sonst für die Hallen benötigten Energiebedarfs eingespart worden. Zuletzt hatten Vereine gegen die kalten Duschen protestiert. Dass ähnliche Instrumente aber im kommenden Winter 2023/24 noch einmal notwendig sein könnten, wollte der Oberbürgermeister nicht ausschließen.