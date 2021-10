Spielefans aufgepasst: Bei „Spielen im Viereck“ wird an vier Samstagen in Folge gewürfelt und gezockt, was das Zeug hält. Die Reihe soll Singles, Paare und Familien in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen für klassische und brandneue Brettspiele begeistern.

Los geht es am Samstag, 30. Oktober, in der Stadtbücherei im hessischen Lampertheim. Eine Woche darauf, 6. November, wird in der Gemeindebücherei Bobenheim-Roxheim um den Sieg gespielt. Am 13. November geht es in der Zweigstelle Sandhofen der Mannheimer Stadtbibliothek weiter, bevor die Spieletage am 20. November in der Stadtbücherei Frankenthal enden. Gespielt wird jeweils von 15 bis 18 Uhr. Vor Ort warten zahlreiche Brettspiele – darunter auch das Spiel des Jahres, das kooperative Kriminalspiel „MicroMacro: Crime City“ – und Betreuer, die die Spiele erklären.

Außerdem winkt bei einer Runde im Großspiel „Vier gewinnt“ eine Loskarte, mit der man Spiele des Spieleverlags Asmodee gewinnen kann. Unter diesem Link steht eine „Padlet“ genannte digitale Pinnwand bereit, um Ideen auszutauschen, Erinnerungsfotos zu posten, selbstgebastelte Versionen bekannter Spiele zu zeigen und sich durch neue Spielideen inspirieren zu lassen. Der Eintritt ist frei.

Die Büchereien bitten, sich kurz vor Veranstaltungstermin über die aktuellen Corona-Regeln zu informieren. Anmeldungen sind nicht zwingend, aber für 6. November unter Telefon 06239 6100 oder per E-Mail an gemeindebuecherei@bobenheim-roxheim.de möglich, für 20. November unter Telefon 06233 89630 oder per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de.