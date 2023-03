Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Atem der Seele“ ist ein passender Titel für ein klassisches Konzert, bei dem zwei exzellente Instrumentalisten den musikalischen Bogen vom Barock bis in die Neuzeit spannen. So geschehen am Samstag in der Dreifaltigkeitskirche in Worms. Für die 20 Zuhörer, die einen großzügig bemessenen Sicherheitsabstand einhalten konnten, war es ein nachhaltiges Erlebnis.

Dekanatskantorin Ellen Drolshagen ist es gelungen, für die Veranstaltungsreihe „Wormser Kulturherbst“ die Saxofonistin Steph Winzen und den Organisten Fritz Walther zu