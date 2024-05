Am Donnerstagabend, 16. Mai, ist aus noch ungeklärter Ursache die hölzerne Sitzgruppe am Bobenheim-Roxheimer Jugendzentrum im Kleinerweg in Brand geraten. Der Feuerwehr wurde das laut Polizei gegen 20.40 Uhr gemeldet. Sie hat das Feuer gelöscht, doch die Sitzmöbel waren nicht mehr zu retten. Der Schaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.