Den in Pandemie-Zeiten gebotenen Mindestabstand von eineinhalb Metern scheinen die Schwäne am Bobenheim-Roxheimer Silbersee verinnerlicht zu haben. „Vorbildlich“ findet das Bildungsförster Volker Westermann vom Forstamt Pfälzer Rheinauen, der uns das Foto geschickt hat. Wir fragen uns: Ob das rund um den Silbersee bei den Menschen auch immer so gut klappt?