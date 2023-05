Ein sieben Jahre alter Junge ist am Montagmorgen gegen 8 Uhr in Bobenheim-Roxheim von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei berichtet, eine 42-jährige Frau habe auf der Franz-Voll-Straße nach links in die Roxheimer Straße abbiegen wollen und das die Straße überquerende Kind in der Fußgängerfurt übersehen. Der Junge wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.