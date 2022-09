Landesweit waren zum Schuljahresbeginn 160 Planstellen für Lehrer nicht besetzt. In den Städten Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal sowie im Rhein-Pfalz-Kreis gab es nur vereinzelt Vakanzen, wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf Anfrage mitteilt. Die Unterrichtsversorgung sei – auch durch Vertretung und befristete Verträge – gewährleistet.

Vakanzen in Förderschulen

Alle 29 offenen Planstellen an Gymnasien und die 18 Plätze an Integrierten Gesamtschulen seien neu besetzt. Im Bereich Förderschulen/Sonderpädagogische Förderung in Regelschule gibt es laut ADD es noch Vakanzen. Das liege unter anderem daran, dass das Studienseminar erst zum Schulhalbjahr ende. Während in Speyer und im Rhein-Pfalz-Kreis alle geplanten Stellen besetzt seien, würden in Frankenthal derzeit noch Auswahlgespräche für zwei Pädagogische Fachkräfte geführt. In Ludwigshafen fehlten von 34 Planstellen noch drei Förderschullehrkräfte und eine Pädagogische Fachkraft. Auch für die Berufsbildenden Schulen sei der Haupteinstellungstermin erst zum 1. November. Im gesamten Aufsichtsbereich Neustadt gibt es hier laut ADD 22 offene Planstellen.

Naturwissenschaftler gesucht

Langfristig gebe es in den vier Kommunen an Realschulen plus insbesondere in den Fächern Mathematik, Physik und Chemie Nachwuchsbedarf. In Speyer, Ludwigshafen und dem Rhein-Pfalz-Kreis fehlten Fachkräfte für Hauswirtschaft und Sozialwesen, Technik und Naturwissenschaften, Wirtschaft und Verwaltung sowie – in Speyer und Ludwigshafen – Sportlehrerinnen. An Gymnasien und IGS seien darüber hinaus im Schwerpunkt Lehrkräfte in Bildender Kunst, Musik und Informatik gefragt. Durch Umorganisation an den Schulen könne jedoch Unterrichtsausfall vermieden werden, teilt die ADD mit.