Auf Eltern von Kita- und Schulkindern der Gemeinde kommt die Erhöhung des Essensgelds zu. Der Grund sind höhere Forderungen des Caterers aufgrund gestiegener Einkaufspreise sowie die Ermahnung der Aufsichtsbehörde, die Gemeinde möge die Elternbeiträge für das Mittagessen neu kalkulieren, um ihr Haushaltsdefizit zu verkleinern. Beschlossen werden die Beiträge erst am 30. März vom Gemeinderat, doch der Jugend- und Sozialausschuss hat am Mittwoch bereits eine Empfehlung formuliert. Demnach sollen nach den Sommerferien an den zwei Grundschulen 72 Euro monatlich verlangt werden, das wären 4,80 pro Essen. In den zwei gemeindlichen Kindergärten sollen 4,10 Euro pro Mahlzeit, also 68,30 Euro monatlich erhoben werden. Die Ausschussmitglieder konnten sich nicht mit dem Vorschlag der Verwaltung anfreunden, den Preis für das Schulessen auf 5,40 Euro (81 Euro monatlich) anzuheben. Grund: Das sei nicht sozialverträglich.