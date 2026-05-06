Der Brunnen ist wichtig für das Mikroklima auf dem Platz. Wann er in Frankenthal nach seiner Zwangspause wieder für Abkühlung und Erfrischung sorgen soll.

Noch ist er eine Baustelle, doch im Juni soll der Brunnen auf dem Stephan-Cosacchi-Platz in Frankenthal wieder sprudeln. Das geht aus einer Stellungnahme der Stadtverwaltung zu einem Prüfantrag der SPD hervor, der in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Klima und Mobilität behandelt wurde.

SPD: Welche Maßnahmen für Schutz vor Hitze?

Den Sozialdemokraten ging es dabei um den Hitzeschutz auf dem Platz. Sie baten darum, zu prüfen, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Platz so zu gestalten, „dass die Aufenthaltsqualität verbessert und gesundheitliche Risiken durch Hitze reduziert werden können“.

Laut der SPD habe sich in den vergangenen Sommern gezeigt, dass die Menschen auf dem Stephan-Cosacchi-Platz der Hitze besonders stark ausgesetzt seien. „Es gibt hier keine Schatten spendenden Bäume oder Überdachungen“, betonte die Fraktion. Auch die wenigen Sitzgelegenheiten befänden sich in der prallen Sonne. Besonders für Kinder und ältere Menschen sei der Aufenthalt an heißen Tagen fast unerträglich – dabei werde der Platz von den Frankenthalern sehr gerne genutzt, erklärte die SPD.

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Stadt: „Hitzeschutz hat hohe Bedeutung“

Wie die Stadt mitteilt, sei der Stephan-Cosacchi-Platz bereits als Standort mit Hitzebelastung bekannt. Dem Thema Hitzeschutz werde eine hohe Bedeutung beigemessen – etwa im Hitzeaktionsplan, der derzeit ausgearbeitet werde. Es würden sowohl bestehende Defizite als auch mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der mikroklimatischen Situation untersucht.

Mit „Mikroklima“ ist laut dem Deutschen Wetterdienst das spezielle Klima auf einem Platz oder in einem Bereich gemeint, das sich in den bodennahen Luftschichten ausbildet und stark von den vorhandenen Oberflächen beeinflusst wird – also zum Beispiel vom Untergrund, von Bewuchs oder von Bebauung. Während es sich in einem schattigen Eckchen auch bei Hitze gut sitzen lässt, können die Bedingungen schon wenige Meter weiter ungeschützt in der Sonne kaum auszuhalten sein.

Begrünung und Verschattung als zentrale Elemente

Als geeignete Maßnahmen, die eine zentrale Rolle bei der Verbesserung des Mikroklimas spielen, nennt die Verwaltung grundsätzlich Begrünung, Verschattung und die Reduzierung versiegelter Flächen. „Die Entwicklung und Umsetzung wirksamer Maßnahmen erfordert jedoch eine sorgfältige fachliche Prüfung sowie die Abstimmung und Integration im Rahmen übergeordneter Konzepte“, heißt es aus dem Rathaus.

Wenn der Brunnen im Juni wieder in Betrieb gehe, wirke sich das nach Angaben der Stadt bereits aus: Das Mikroklima auf dem Stephan-Cosacchi-Platz werde spürbar verbessert.