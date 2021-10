Ohne Erfolg versuchten Anrufer am Dienstag gleich in mehreren Fällen im Leiningerland, hohe Geldbeträge zu erbeuten. Aus Großkarlbach, Kirchheim und Hettenleidelheim wurden der Polizei Fälle berichtet, in denen Anrufer mit der Aussage „Mama/Oma, ich habe jemanden überfahren“ Bargeldbeträge zwischen 30.000 und 60.000 Euro forderten, um einer vermeintlichen Verhaftung zu entgehen. Die Angerufenen im Leiningerland durchschauten die Masche jedoch und zahlten nicht.