Die Nachfrage nach Schnelltests ist in den zurückliegenden Tagen deutlich gestiegen. Das hat zum Teil zu langen Wartezeiten beim Corona-Schnelltestzentrum am Festplatz geführt. Zwei Betreiber bieten digitale Anmeldemöglichkeiten, die den Ablauf beschleunigen sollen.

Weil nun die 3G-Regelung am Arbeitsplatz gilt, steigt der Bedarf an Schnelltests. Gleichzeitig werden aufgrund hoher Infektionszahlen nach Beobachtung der Verwaltung immer mehr PCR-Tests gebraucht. Besucher sollten sich wegen des großen Andrangs vorab digital anmelden. Die DLRG-Ortsgruppe, die montags und mittwochs testet, ermöglicht die Eingabe persönlicher Daten für Schnell- und PCR-Tests unter https://testzentrum-frankenthal.de. Die Einverständniserklärung kann ausgedruckt und unterschrieben werden. Für die Testung des DRK-Kreisverbands Vorderpfalz dienstags und donnerstags kann vorab in der Corona-Warn-App ein Schnelltest-Profil angelegt werden. Der daraus generierte QR-Code spart die Erfassung der Daten vor Ort.

Beide Hilfsorganisationen machen auch PCR-Tests, allerdings nur bei positiven Schnelltests oder auf Anweisung des Gesundheitsamts. Entsprechende Nachweise müssen mitgebracht werden. Für Reisen oder ähnliches werden aktuell keine PCR-Tests angeboten. Die aktuellen Öffnungszeiten stehen unter www.corona-frankenthal.de/testzentrum.

Ausweitung der Testmöglichkeiten geplant

Die Stadtverwaltung führt weiterhin Gespräche mit den Anbietern zur Ausweitung der Testzeiten auf dem Festplatz und weiterer Angebote. Das DRK hat bereits angekündigt, die Zeiten auf dem Festplatz erweitern zu wollen. Zurzeit ist das Schnelltestzentrum auf dem Festplatz in der Benderstraße (Zufahrt über Meergartenweg) Montag bis Donnerstag, 16 bis 19 Uhr, Freitag, 13 bis 17.30 Uhr, Samstag, 12 bis 15 Uhr, sowie Sonntag, 11 bis 15 Uhr, geöffnet. Neben dem Deutschen Roten Kreuz und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ist der Pflegedienstleiter MKS-Medical aus Ludwigshafen im Einsatz.