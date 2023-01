Auf der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Worms gibt es in den kommenden Wochen für mehrere Linien einen Schienenersatzverkehr. Der Grund sind Arbeiten an der Oberleitung. Betroffen sind auch Bahnfahrer, die in Frankenthal zusteigen.

Die Arbeiten dauern laut einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn von Dienstag, 10., bis Sonntag, 15. Januar, sowie von Montag, 23., bis Freitag, 27. Januar, jeweils von 8 bis 18 Uhr. Betroffen sind die Linien S6 (Mainz – Mannheim), RE14 (Karlsruhe – Mannheim), RE4 (Karlsruhe – Frankfurt) und RB 46 (Frankenthal – Ramsen/Eiswoog).

In dieser Zeit fallen alle S-Bahnen der Linie S6 zwischen Ludwigshafen-Oggersheim und Bobenheim aus. Sie werden durch Busse ersetzt. Die Regional-Express-Züge entfallen zwischen Worms und Ludwigshafen (RE4) sowie zwischen Mannheim und Worms (RE14). Die Linie RB46 zwischen Frankenthal und Freinsheim ist vom 23. bis 27. Januar betroffen. Ausnahme sind die Züge 13519 (7.46 Uhr ab Freinsheim), die am 14. und 15. Januar ausfallen, und 13526 (7.56 Uhr ab Frankenthal Hauptbahnhof), die vom 10. bis 13. Januar sowie vom 23. bis 27. Januar nicht fahren. Als Ersatz verkehren auch hier Busse.

Die geänderten Fahrpläne sind im Internet unter www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar und werden auch an den einzelnen Bahnhöfen angebracht.