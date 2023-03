Mehrere Regionalbahnzüge der Linie RB 46 müssen am Samstag, 25., und Sonntag, 26. März, in den späten Abendstunden zwischen dem Frankenthaler Hauptbahnhof und dem Bahnhof in Freinsheim durch Busse ersetzt werden. Der Grund sind nächtliche Bauarbeiten der Netz AG der Deutschen Bahn. Wie das Unternehmen weiter mitteilt, ist zu beachten, dass die Ersatzbusse längere Fahrzeiten haben. In Freinsheim haben die Fahrgäste aber Anschluss an die planmäßigen Züge nach Grünstadt. Zu beachten sei zudem, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen. Die Mitnahme von Rädern in den Bussen sei aus Platzgründen nicht möglich. Die geänderten Fahrpläne seien an den Stationen angebracht und auch online unter www.bauinfos.deutschebahn.com abrufbar.