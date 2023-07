Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein AfD-Kreisvorsitzender, der über die Auswahl von ehrenamtlichen Richtern mitbestimmt und so Einfluss nehmen kann auf die Justiz? Das will die SPD auf jeden Fall verhindern – und löst damit im Stadtrat am Mittwoch eine längere Debatte aus. Der Abend endet – trotz einer überraschenden Volte der Linken – ohne Ergebnis, die Wahl muss wiederholt werden.

„Wahl der Vertrauenspersonen für den Ausschuss Schöffenwahl“: So ist der Tagesordnungspunkt überschrieben, der kurz vor 18 Uhr für mächtig Wirbel