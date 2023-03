Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch nach dem siebten Spiel muss Fußball-Bezirksligist SC Bobenheim-Roxheim weiter auf den ersten Sieg warten. Dabei hatte das Team von Trainer Sascha Löcher am Samstag bei Tabellenführer FV Freinsheim lange in Führung gelegen. Am Ende verlor das Schlusslicht der Nord-Staffel jedoch 1:2 (1:0).

Die Ernüchterung nach der fünften Saisonniederlage war groß. SC-Stürmer Kevin Bernhardt hatte die Gäste in der 24. Minute in Führung gebracht. Und die hatte bis