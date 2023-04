Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fußball-Bezirksliga ist vorerst Geschichte für den SC Bobenheim-Roxheim. Nach drei schlechten Jahren in der Liga stieg der SC in diesem Sommer ab. Nach einer katastrophalen Vorrunde, die das Team von Trainer Norbert Prehn mit null Punkten abschloss, zeigte dessen junge Mannschaft eine Reaktion und kletterte in der Tabelle der Abstiegsrunde. Den Gang in die A-Klasse verhindern konnte der SC aber nicht. Die Stimmung war allerdings nicht so schlecht, wie die allgemeine Lage vermuten lässt.

Hätte der Bezirksligist SC Bobenheim-Roxheim schon zu Beginn der Spielzeit 2021/2022 so gepunktet, wie er es in der Abstiegsrunde getan hat, dann würde er vermutlich auch in der kommenden