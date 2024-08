Seit fast 70 Jahren tummeln sich im WSV Roxheim Wassersportbegeisterte aller Altersgruppen. Sie segeln, paddeln, surfen auf dem Bobenheim-Roxheimer Silbersee. Am Dienstag, 13. August, empfangen sie bei der nächsten RHEINPFALZ-Sommertour zwölf Leserinnen und Leser, um ihnen in Theorie und Praxis ihr Hobby vorzustellen.

Der Silbersee ist der zweitgrößte See in Rheinland-Pfalz und bietet sehr gute Voraussetzungen für Wassersport. Mit Erlaubnis der Eigentümer dürfen die Mitglieder des 1955 gegründeten Wassersportvereins Roxheim den See nutzen. Die Vereinsanlagen mit Parzellen für Segelboote liegen auf der Halbinsel Scharrau, wo sich das gleichnamige Hofgut befindet. Es braucht, da Privatbesitz, eine Sondergenehmigung, um dorthin zu gelangen.

WSV-Surfwart Heiko Urtel und Vereinsmitglieder befördern die Teilnehmer der Sommertour am Dienstag an dieses Ufer und laden zum Schnupperkurs. Genauer gesagt sind es zwei Schnupperkurse, denn sechs Personen ab zehn Jahren dürfen im Kajak und weitere sechs auf einem Brett das Paddeln ausprobieren. Dann wird gewechselt.

Ein Kajak – es gibt kurze, breite und lange, schmale – wird mit einem Doppelpaddel angetrieben, deswegen besteht die erste Herausforderung für blutige Anfänger auf ruhigem Wasser darin, beidseitig gleichmäßig einzustechen, damit man geradeaus fährt. Aber das hat man in der Regel ganz schnell raus. Geübt wird zunächst in der Scharrau-Bucht und, wenn’s gut läuft, auf dem großen See.

Mit Stechpaddel auf dem Brett

Zum Stand-up-Paddeln (Stehpaddeln) braucht es ein schwimmfähiges Brett und ein langes Stechpaddel. Die Trendsportart gilt als effektives Körpertraining, denn um sich auf der kippsicheren, aber wackeligen Unterlage zu halten, benötigt man die tiefliegenden Rumpfmuskeln sowie Schultern und Arme. Der WSV wirbt aber auch mit einem anderen Aspekt für diesen Sport. „Extrem entspannend, Entschleunigung auf ganzer Ebene, sehr meditativ“, heißt es auf der Internetseite des Vereins, der für die RHEINPFALZ-Leser alle notwendigen Geräte zur Verfügung stellt.

Die Sommertour findet abends statt. Die Teilnehmer sollten Badekleidung und ein Handtuch mitbringen und sicher schwimmen können. „Man wird unweigerlich mal ins Wasser fallen“, ist Heiko Urtel überzeugt.

Anmeldung

Für die Sommertour „Silbersee“ am 13. August können sich Leser ab zehn Jahren (bitte Alter und Telefonnummer angeben) bis Freitag, 9. August, 9 Uhr, per E-Mail an redfra@rheinpfalz.de anmelden. Sollten mehr als zwölf Anmeldungen eingehen, wird gelost. Angerufen werden nur die tatsächlichen Teilnehmer, eine Absage an die anderen Bewerber erfolgt nicht.