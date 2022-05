Wer von Frankenthal aus Richtung Mainz und Mannheim mit der Bahn unterwegs ist, muss von Freitag- bis Dienstagabend mit Einschränkungen rechnen. Der Grund sind Bauarbeiten an Schienen und an einem Bahnübergang im Raum Worms.

Betroffen sind laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn die S-Bahn-Linie 6 sowie der Regionalexpress R4/14 zwischen Mainz, Mannheim und Speyer. Hier kann es laut Bahn von Freitag, 13. Mai, 19 Uhr, bis Dienstag, 17. Mai, 22 Uhr, zu Fahrplanänderungen kommen, auf einzelnen Strecken wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Reisende sollten sich vorab online und an den Bahnhöfen über Aushänge informieren.

Von Freitag bis Sonntag entfallen zwischen Osthofen und Worms Hauptbahnhof beziehungsweise Bobenheim zahlreiche S-Bahnen der Linie S6 (Wiesbaden – Mainz – Mannheim – Bensheim). Hier soll laut Mitteilung ganztägig ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Allerdings könnten die Fahrzeiten der Busse von denen der S-Bahn abweichen. Wer mit der