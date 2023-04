Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jetzt gilt’s für die Kegler des TuS Gerolsheim in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands Rheinland-Pfalz Sektion Classic: Der TuS empfängt am Samstag (14.30 Uhr) Tabellenführer KF Sembach. Das beste Team aus Rheinland-Pfalz darf an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga teilnehmen.

Es sind gemischte Gefühle, mit denen TuS-Kapitän Kevin Günderoth in das Wochenende geht. „Das gute Gefühl ist natürlich, dass wir gerade eine Siegesserie von vier Spielen