Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei seinem Comeback in der Serie ADAC GT4 Germany hat Rennfahrer Marvin Dienst zusammen mit Max Kronberg im Porsche Cayman auf dem Red-Bull-Ring im österreichischen Spielberg am Wochenende in beiden Rennen Punkte geholt. Angesichts einiger Turbulenzen war damit im zweiten Lauf fast nicht mehr zu rechnen.

Platz zehn am Samstag und Rang neun am Sonntag – nach seinem Kurzeinsatz für das Team W&S Motorsport aus dem schwäbischen Ofterdingen spricht Dienst von einem „soliden Rennwochenende“.