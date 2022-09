Es wird noch ein bisschen konkreter, was die Zukunft des ehemaligen Real-Geländes in Studernheim angeht. Am Donnerstag, 15. September, beschäftigt sich der Ortsbeirat bei seiner Sitzung (19 Uhr, katholisches Pfarrheim, Oggersheimer Straße 8) mit dem städtebaulichen Konzept für das von der gsp Städtebau GmbH (Berlin) auf dem Areal geplante Wohngebiet. Die gut 50.000 Quadratmeter große Fläche liegt zwischen der Mühlbergstraße im Süden und schließt im Norden an das geplante Fachmarktzentrum an. Neben der Anzahl der Wohneinheiten – 211 in Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern – enthält das Konzept für das neue Viertel im Nordwesten des Vororts mehr Details zu Verkehrsführung und Parkplätzen. Ergänzt wurde in den Plänen auch ein Quartiersplatz. In einem der drei vorgesehenen Wohnblocks soll im Erdgeschoss eine Kita integriert werden. Dem städtebaulichen Konzept müssen auch Planungs- und Umweltausschuss sowie Stadtrat zustimmen. Außerdem auf der Tagesordnung des Ortsbeirats: eine CDU-Anfrage zum Zustand der Parkplätze an der Eichwiesenhalle.