Die Planungsunterlagen für den lange geforderten Radweg, der entlang der Landesstraße 524 von Eppstein in Richtung Süden zur L 527 führen soll, sind offenbar soweit fertiggestellt, dass sie noch im September an den für die Genehmigung zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) geschickt werden. Das hat das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium auf Anfrage von Martin Haller, SPD-Landtagsabgeordneter aus Lambsheim, mitgeteilt. Abhängig davon, wie lange die Vorprüfung beim LBM dauert und ob einzelne Punkte der Planung überarbeitet werden müssen, könnte in diesem Jahr noch der förmliche Antrag für das Planfeststellungsverfahren folgen, schreibt Staatssekretär Andy Becht (FDP) an den Abgeordneten. Die große Unbekannte: der Zeitpunkt, wann für das Projekt Baurecht besteht. Das Ministerium rechne mit einem Start „erst ab dem Haushaltsjahr 2022“, heißt es in dem Brief weiter.