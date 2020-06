Ein Radfahrer wurde am frühen Sonntagmorgen in der Wormser Innenstadt bei einem unerlaubten Autorennen gefährdet. Dabei kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte sich ein 25-jähriger Wormser mit einem Nissan Micra an einem Autorennen mit einem Opel Astra beteiligt. Beide Fahrzeuge sollen laut Zeugenaussagen im Tunnel in der Gaustraße stadtauswärts stark beschleunigt haben. Der Radler, der außerhalb der Unterführung den Fahrradschutzstreifen befuhr, musste nach rechts ausweichen, um einer Kollision zu entgehen. Beim Einbiegen in die Bebelstraße kam der Nissan dann von der Fahrbahn ab und streifte einen Poller auf dem Gehweg. An dem Poller und am Auto entstand Sachschaden. Wie die verständigten Beamten feststellten, war der Nissan gar nicht zugelassen. Die Kennzeichen stammten von einem anderen Fahrzeug. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein und das Auto wurden sichergestellt. Der Opel-Fahrer entfernte sich vor Eintreffen der Polizei vom Unfallort.