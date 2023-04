Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Neue Zeit

Mit einer klitzekleinen Verzögerung beginnt nun also auch in Frankenthal die digitale Zukunft – jedenfalls insofern, als dass Autofahrer ab sofort ihre Parkzeit per App reservieren