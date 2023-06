Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Polizeibericht: Abgeblasen

Gar nicht so selten gibt es den Fall, dass die Lektüre des Presseberichts der Polizei vor allem die Frage aufwirft: Was mag Beteiligte wohl geritten haben? So oder so