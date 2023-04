Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn es um Gewerbeflächen in Frankenthal geht, dann ist der Standort Am Römig auch in Zukunft eins der wichtigsten Areale. Neben der geplanten Erweiterung um den Abschnitt Römig IV ist es denkbar, dass das Gebiet noch Richtung Osten wächst.

Das als Arbeitsgrundlage für den neuen Flächennutzungsplan gedachte Gewerbeflächenentwicklungskonzept hat am Mittwochabend den Eppsteiner Ortsbeirat beschäftigt. Die zentrale Erkenntnis: