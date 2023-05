Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Millionen gefälschte oder gefährliche Spielwaren hat die Polizei bereits im Juli bei einer Operation gegen Produktpiraterie bundesweit beschlagnahmt. Auch im Fokus der Beamten: ein „Logistiklager einer großen Online-Verkaufsplattform“ in Frankenthal. Nach RHEINPFALZ-Informationen handelt es sich um den Standort des US-Internethändlers Amazon im Industriegebiet Am Römig.

Die Masse der Artikel sei allerdings nicht in Frankenthal gefunden worden, sondern verteilt auf mehrere Logistikzentren in ganz Deutschland. Bei ihrem Einsatz in der Pfalz hätten