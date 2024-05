Gemeinsam mit dem Speyerer Zimmertheater hat das Frankenthaler Theater Alte Werkstatt (TAW) erstmals ein gemeinsames Stück auf die Beine gestellt. Premiere war bereits im April in der Domstadt. Ab 11. Mai ist „Abschiedsdinner“ nun auch in Frankenthal zu sehen.

In der französischen Komödie von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patelliere inszeniert Andreas Krüger die Geschichte des erfolgreichen Paares Clotilde und Pierre, das sich der Verpflichtung durch ihren lästig gewordenen Freund Antoine bei einem letzten gemeinsamen Abendessen entledigen will – nichtsahnend, dass Antoine alles versucht, um die Freundschaft zu retten. Gespielt werden Clotilde, Pierre und Antoine dabei von dem Frankenthaler Urgestein Maria Breuer, dem Speyerer Theaterleiter Timo Effler sowie Markus Maier, der an beiden Theatern aktiv ist und im TAW zuletzt im Erfolgsstück „Die Niere“ zu sehen war.

Die Kooperation zwischen den beiden Theatern besteht laut TAW-Leiter Jürgen Hellmann bereits seit einigen Jahren. Im vergangenen Frühjahr hatte das Zimmertheater bei einem Theater-Take-Over gar eine ganze Woche seine Stücke in Frankenthal präsentiert.

Termin

„Abschiedsdinner“ wird im TAW gezeigt am Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, Sonntag, 12. Mai, 17 Uhr, sowie am Donnerstag, 16. Mai, und Freitag, 17. Mai, jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es im Internet unter www.tawfrankenthal.de

.