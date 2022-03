Stand Ende dieser Woche fehlen auf Dienststellen des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Ludwigshafen) rund sechs Prozent der eingesetzten Beamten wegen einer Infektion mit dem Coronavirus. Das hat die Pressestelle des für Vorder- und Südpfalz zuständigen Präsidiums auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Die Inspektionen in Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer seien jedoch „nicht überproportional hoch“ von diesen Ausfällen betroffen. „Wir beobachten die Entwicklung der Neuinfektionen, den damit einhergehenden Krankenstand und die Quarantänefälle sehr genau“, betont ein Sprecher. Die Funktionsfähigkeit der Dienststellen sei während der Pandemie „bislang uneingeschränkt gewährleistet“ gewesen. Vorbereitete Pläne stellten das auch zukünftig sicher. Die Vorgehensweise dabei: Sollte in einer Inspektion besonders viele Einsatzkräfte erkranken, würde im ersten Schritt intern Personal verlagert. Falls notwendig, könne die Bereitschaftspolizei unterstützen, so der Sprecher. Für Rheinland-Pfalz gebe es ein Stufenkonzept, „das lageabhängig weitere Maßnahmen“ vorsehe.