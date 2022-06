Fachvorträge und Informationen aus erster Hand zum Thema „Sicherheit – Hilfe in häuslichen Notlagen“ gibt es am Samstag und Sonntag, 2.und 3. Juli, in Heßheim bei der Feuerwehr und im Bürgerhaus.

Zum zweiten Mal geht der Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim in die Offensive, um die Bürger, vor allem die älteren, so fit zu machen, dass sie nicht Betrügern auf den Leim gehen und sich in Notfällen verschiedenster Art zu helfen wissen.

Am Wochenende dabei sind die Freiwillige Feuerwehr Lambsheim-Heßheim, das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk sowie die Polizei und die Firma Inventied. An beiden Tagen gibt es Vorträge, und bei einer Vorführung wird am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag um 14.30 Uhr ein Notfallszenario inszeniert. An einem Fahrsimulator können Besucher ihre Fahrtüchtigkeit testen. An beiden Tagen wird für Verpflegung und ein Kinderprogramm gesorgt. Die Feuerwehr präsentiert ihre Fahrzeuge. Am Sonntag findet ab 14 Uhr in Zusammenarbeit mit den Landfrauen im Bürgerhaus ein Seniorentreff bei Kaffee und Kuchen statt.

Termin



Sicherheitstage zum Thema Hilfe in häuslichen Notlagen am 2. und 3. Juli in Heßheim, Hauptstraße 36a und 38a, im und am Bürgerhaus. Beginn: Samstag ab 14, Sonntag ab 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Vortragszeiten: „Türöffnung und Hausalarm“, Samstag 14.30 Uhr, Sonntag 12.30 Uhr; „Prävention bei Notlagen“, Samstag 15.30 Uhr, Sonntag 13.30 Uhr; „Einbruchschutz“, Samstag, 17.30 Uhr; „Trickbetrug“, Sonntag, 15.30 Uhr.