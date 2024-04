Die Sperrung von Parseval- und Röntgenplatz für Reinigungsarbeiten sowie den Aufbau der Fahrgeschäfte und Buden des Frühjahrsmarkts haben nach RHEINPFALZ-Informationen zum Schulbeginn am Mittwochmorgen zu größeren Verkehrsproblemen geführt. Offenbar hatten die Einschränkungen auch einige Autofahrer kalt erwischt: Schilder, die auf eine bevorstehende Sperrung hinweisen, hatte der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) nach Auskunft der Pressestelle der Stadt am Freitag, 22. März, aufgestellt – also am letzten Schultag vor den anderthalbwöchigen Osterferien. Wie berichtet, hatten bereits am Dienstag EWF-Mitarbeiter damit begonnen, den Platz vor den Gymnasien mit Kehrmaschinen von liegengebliebenem Herbstlaub zu befreien. Am Freitag startet der vom Festplatz dorthin verlegte Frühjahrsmarkt.