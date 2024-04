Die Verlegung des Frühjahrsmarkts auf den Röntgen- und Parsevalplatz und die damit verbundene Sperrung der Parkplätze will die Verwaltung für eine grundlegende Reinigung des Geländes vor den Gymnasien nutzen. Das geht aus einer Mitteilung von Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) hervor. Angeregt hat die Reinigung Mitte März eine Anwohnerin bei einer Bürgerinformation zum Frühjahrsmarkt. Dieser kann nicht auf dem Festplatz an der Benderstraße aufgebaut werden, weil dort seit Ende April 2023 Wohncontainer für Geflüchtete stehen. Gefeiert wird die Frühjahrsmesse von 5. bis 9. April. Vor dem Aufbau der Buden und Fahrgeschäfte haben Kehrmaschinen des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) am Dienstag bereits Laub und Dreck entfernt.

Die Generalreinigung des Röntgen- und Teilen des Parsevalplatzes soll laut Mitteilung direkt im Anschluss an den Abbau des Frühjahrsmarkts ab 9. April starten. Dabei würden zunächst die Flächen gesäubert, die von den Beschickern geräumt werden. Beendet werden soll die Aktion spätestens am 11. April. Danach könne das Areal wieder als Parkplatz genutzt werden. Über die sozialen Netzwerke hatte Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) vor Ostern angekündigt, dass zusätzlich geprüft werde, ob in diesem Zuge auch die Fahrbahnmarkierungen erneuert werden können.