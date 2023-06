Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über die pädagogische Arbeit mit hörgeschädigten Kinder und Jugendlichen hat wohl kaum jemand so intensiv und so lange geforscht wie Alexander Hüther. Wissen und Erfahrung aus drei Jahrzehnten Arbeit am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) hat der Diplom-Soziologe, der Ende Juni in Ruhestand geht, nun in zwei Publikationen gepackt.

Unkonventionell – dieses Adjektiv beschreibt ziemlich treffend den Weg, wie der seinerzeit als Selbstständiger arbeitende Hüther 1992 zu seinem festen Job gekommen