Wegen dringender Kanalsanierungsarbeiten wird die L524/ Freinsheimer Straße aus Frankenthal kommend in Höhe des Ortseingangs Flomersheim von Donnerstag, 14. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, voll gesperrt. Das teilt die Verwaltung mit. Der Verkehr wird über Studernheimer Weg, Mahlastraße und Hans-Kopp-Straße umgeleitet. Die Sperrung betrifft auch den Busverkehr.

An der Kreuzung Freinsheimer Straße/L524 in Richtung Eppsteiner Straße wird in der Nähe der regulären Haltestelle „Flomersheim Gemeindehaus“ eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Auf der Linie 465 von Frankenthal Hauptbahnhof nach Ruchheim werden zunächst die Haltestellen Neumayerschule und Speyerer Tor angefahren. Die Haltestellen Congress-Forum, Goethestraße und Philipp-Rauch-Straße werden in beide Fahrtrichtungen nicht bedient. Stattdessen wird die Station Studernheim Friedhof angefahren. Anschließend geht es über Flomersheim Gemeindehaus, Flomersheim Bahnhof, Flomersheim Siedlung, Eppstein Kirche, Eppstein Süd, Eppstein Römerstraße, Am Römig, Ruchheim Straßenbahn zum Stopp Am Herrschaftsweiher.

In der Gegenrichtung wird die Haltestelle Studernheim, Frankenthaler Straße angefahren. Anschließend werden die Stationen Speyerer Tor, Neumayerschule und Frankenthal Hauptbahnhof bedient. Auf der Linie 466 entfallen in beide Richtungen alle Haltestellen in Flomersheim und Eppstein.

Durch die veränderte Route verschieben sich auch die Abfahrtszeiten. Die aktualisierten Fahrpläne können unter www.stadtbus-frankenthal.de abgerufen werden.