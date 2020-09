Mit Nachdruck hat sich der Ortsbeirat Eppstein gegen eine Erweiterung des Gewerbegebietes „Im Brand“ in Lambsheim gewandt. Weil sich die vorgesehenen Flächen im Überschwemmungsgebiet der Isenach befinden, wird befürchtet, dass der Hochwasserschutz für den Vorort nicht mehr gewährleistet ist. Die Stadt Frankenthal hat – wie Michael Reinhardt vom Bereich Planen und Bauen in der Sitzung erläuterte – Einwände gegen die Pläne der Nachbargemeinde erhoben. Das Ziel: eine Beteiligung am wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, um negative Folgen für den Hochwasserschutz und die Starkregenvorsorge in Eppstein und Flomersheim zu verhindern. Eine konkrete Aussage zu den notwendigen Ausgleichsflächen fehle, führte Reinhardt aus.

Fraktionen fordern schärfere Formulierung

„Wir sehen die Gefahr des Hochwassers und einer Belastung der Infrastruktur“, erklärte Hans Dropmann (CDU). Übereinstimmend fanden Rudi Sturm (FWG) und Torsten Orlik (SPD), dass die Verwaltung ihre Stellungnahme hätte etwas schärfer formulieren sollen. Drastisch brachte Josef Büffor (CDU) seine Bedenken gegen die Lambsheimer Pläne auf den Punkt: „Dann werden die Häuser in Eppstein und Flomersheim absaufen.“ Ludwig Bauer (SPD) nannte es unvernünftig, in einem Überschwemmungsgebiet Bauplätze auszuweisen. Nach Informationen von Ortsvorsteher Uwe Klodt (SPD) lehnt die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd den Bebauungsplanentwurf ab. Außerdem habe Lambsheim noch keine Ausnahmegenehmigung beantragt. „Wir reden immerhin von 30.000 Quadratmetern“, sagte er.