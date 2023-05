Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball: Bundestrainer Alexander Zimpelmann aus Freinsheim bereitet sich mit dem Gehörlosen-Nationalteam auf die Weltmeisterschaft im Juli in Kopenhagen vor. Wie aber kommunizieren die Trainer mit den Gehörlosen im Training? Und warum kommen die Sportler in einem Spiel immer wieder mal an die Seitenlinie zum Trainer?

Eine Vorbereitung im Bundesstützpunkt in Haßloch steht auf dem Plan. Die Blicke sind zunächst alle auf eine Tafel gerichtet. Mittendrin steht Alexander Zimpelmann aus Freinsheim, der Bundestrainer