Eine Bonbondose der Frankenthaler Zuckerwaren-Fabrik Veil & Wankmüller ist in dieser Woche in die Frankenthaler Stadtbücherei eingezogen. Das süße Behältnis stammt aus der Sammlung des Erkenbert-Museums und ist im März das „Objekt des Monats“.

Nach den sechs Karnevalsorden von Frankenthaler Vereinen, die im Februar als „Objekte des Monats“ ausgestellt wurden, zeigt das Erkenbert-Museum auch im März wieder ein besonderes Stück aus seiner Sammlung in der Stadtbücherei: Die jetzt gezeigte Bonbondose der Zuckerwarenfabrik Veil & Wankmüller, die unter diesem Namen von 1904 bis 1924 in Frankenthal produzierte, ist aus Weißblech und farbig gestaltet.

Beliebte Sammlerobjekte

Auf zwei Seiten ist dabei das Firmengelände zu sehen, das sich damals in der Eisenbahnstraße befand. Auf den anderen Seiten sind Pfälzer Burgen abgebildet, im Detail die Madenburg und die Limburg. Laut den Verantwortlichen des Erkenbert-Museums sind solche bebilderten Blechdosen auch heute noch beliebte Sammlerobjekte.

Das „Objekt des Monats“ ist ein gemeinsames Projekt des Erkenbert-Museums und der Stadtbücherei, bei dem im Wechsel besondere Objekte in einer Vitrine im Eingangsbereich der Stadtbücherei ausgestellt werden. Hintergrund ist die derzeitige Schließung des Erkenbert-Museums aufgrund von Sanierungsarbeiten. Mit einer Reihe von Aktionen unter dem Motto „Das Museum in der Stadt“ will es für die Öffentlichkeit sichtbar bleiben.

Noch Fragen?

Wer mehr über das süße Behältnis der Zuckerwarenfabrik Veil & Wankmüller erfahren möchte, ist zu einem Gespräch am Montag, 7. März, 16 Uhr, eingeladen. Anmeldungen werden per E-Mail an museum@frankenthal.de angenommen, sind aber auch unter der Telefonnummer 06233 89 495 möglich.