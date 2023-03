Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Handballer der HSG Eckbachtal werden auch in der kommenden Saison in der Oberliga an den Start gehen. Das ist bereits ein Spieltag vor dem Ende der Spielzeit sicher. Einen Meilenstein kann das Team von Thorsten Koch mit einem Sieg am Sonntag (17 Uhr) bei der VTZ Saarpfalz noch erreichen.

Die Freude war groß im Lager der HSG Eckbachtal nach dem Sieg über die HSG Worms und dem damit verbundenen Klassenverbleib.