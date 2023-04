Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Thorsten Koch spricht von der „wahrscheinlich schlechtesten Vorbereitung“, seit er bei der HSG Eckbachtal das Traineramt übernommen hat. Was nicht an ihm oder den Spielern lag. Das Lazarett ist jetzt schon riesig. Weshalb der Plan „Jugend forscht“ eine größere Bedeutung bekommt. Und das wahrscheinlich schon zum Saisonstart am Samstag (18.30 Uhr) beim TV Homburg.

Ums gleich mal vorwegzunehmen: Thorsten Koch glaubt nicht an Flüche. Spricht man ihn darauf an, schüttelt der Trainer der HSG Eckbachtal nur den Kopf und lächelt milde.