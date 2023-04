Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball-Oberligist HSG Eckbachtal greift nach einem spielfreien Wochenende wieder an. Am Sonntag (17 Uhr) geht es für das Team von Trainer Thorsten Koch zum Auswärtsspiel nach Zweibrücken. Dort wartet die VTZ Saarpfalz auf die HSG. Gegen den Tabellenletzten will ein „Gekko“ seine gute Serie fortsetzen.

Thorsten Koch hadert. Nicht etwa mit der Bilanz von einem Sieg und einer Niederlage nach zwei Begegnungen. Vielmehr ist der Coach der HSG Eckbachtal unglücklich über die schwache Vorbereitung