Normalerweise ist ein Aufsteiger eher in die Kategorie „dankbarer Gegner“ fürs erste Saisonheimspiel einzuordnen. Für den TuS Daun, der am Sonntag (17 Uhr) in Dirmstein auf die HSG Eckbachtal trifft, gilt das aber nicht.

Thorsten Koch wird am Sonntag vermutlich ganz genau die Verkehrsnachrichten verfolgen. Nicht, weil er mit der Familie vor dem Spiel noch einen ausgedehnten Ausflug ins Grüne macht. Jochen Schloß