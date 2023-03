Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass es ihm mit Bürgerbeteiligung ernst ist, will Nicolas Meyer (42) schon im Wahlkampf unterstreichen. Bis März sammelt der OB-Kandidat der Freien Wählergruppe (FWG) im Gespräch und in Social-Media-Kanälen Ideen von Frankenthalern, wie sie sich die Zukunft der Stadt vorstellen. In seinem Team sind einige bekannte Gesichter – nicht nur aus den eigenen Reihen.

Statt eines klassischen Parteiprogramms will der Verwaltungsjurist im April ein „Konzept Zukunft“ vorlegen. Es soll die Ergebnisse eines gut dreimonatigen Dialogs des OB-Kandidaten