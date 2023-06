Jetzt ist es amtlich: Nicolas Meyer (FWG) ist mit 7745 Stimmen (55,4 Prozent) am Sonntag im ersten Wahlgang zum zukünftigen Oberbürgermeister der Stadt gewählt worden. Er tritt sein Amt am 1. Januar 2024 an. Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) verkündete in seiner Eigenschaft als Wahlleiter das amtliche Endergebnis nach der Prüfung durch die Mitglieder des Wahlausschusses im Ratssaal des Rathauses. Seine Mitbewerber kamen auf folgende Ergebnisse: Bernd Knöppel (CDU) erhielt 3179 Simmen (22,7 Prozent), Aylin Höppner (SPD) kam auf 2300 Stimmen (16,4), Immanuel Pustlauck (Grüne) auf 414 Stimmen (3,0) und Martin Hebich (parteilos) auf 351 Stimmen (2,5). Von 36.103 Stimmberechtigten haben 14.088 ihr Wahlrecht wahrgenommen. 99 Wahlzettel waren ungültig. „Nicolas Meyer hat damit mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen“, stellte Leidig formal fest.